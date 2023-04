Francesco Repice, giornalista e radiocronista, parla così a TMW Radio del possibile arrivo di Raffaele Palladino sulla panchina della Juventus.

Le sue parole: «Io glielo auguro di uscire fuori e di vincere, ma mi sembra che l’esperimento sia stato già fatto con Pirlo, che non avrei mai mandato via perché di risultati ne ha raggiunti. Sarebbe un bel salto per la Juventus, ma parliamo di Juve appunto».

