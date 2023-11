Palladino: «I giovani stanno facendo molto bene. Non siamo solo Colombo e Colpani». Le parole dell’allenatore del Monza

L’allenatore del Monza Palladino ha parlato dopo la vittoria contro il Verona analizzando le prestazioni del giocatore di proprietà del Milan Colombo e dell’obiettivo di mercato Colpani.

PAROLE – «È una grande soddisfazione per la società che ha scelto giocatori con senso di appartenenza. Complimenti a Galliani e non dimentichiamo il presidente Berlusconi che voleva una squadra di tanti italiani. Non siamo solo Colombo e Colpani, in tanti stanno facendo bene, potrei e vorrei citarli tutti. Questo è un grande Monza, ma dobbiamo mantenere io piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla».

«Complimenti a tutti, a chi è partito dall’inizio e a chi è subentrato, I giovani stanno facendo molto bene. Queste sono grandi soddisfazioni, i ragazzi se la meritano. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma poi abbiamo trovato il secondo e terzo gol. Bene così».

