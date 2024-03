Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Monza. Le parole sul futuro che lo vede accostato anche al Milan

Le parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa alla vigilia di Genoa Monza. Cosa ha detto sul futuro che lo vede accostato anche al Milan:

LE PAROLE – «Il mio futuro è domani a Genoa. Metto tanto impegno e tanta passione in ogni cosa che faccio e vorrei che questa stagione non finisse mai. A inizio anno avrei fatto fatica a credere di essere in questa situazione»

