Kylian Mbappe commenta i candidati alla vittoria del pallone d’oro: «I favoriti siamo io, Manè e Benzema, il Real è una macchina»

Kylian Mbappe ha parlato ai microfoni di France Football, la rivista che assegna il Pallone d’Oro. Di seguito le sue parole.

FAVORITI – «Direi Benzema, io e Mané».

REAL MADRID – «Una macchina, bisogna riconoscerlo. Ma non è il club che conquista il Pallone d’Oro, ma tu. Sono convinto di poterlo vincere, un giorno, al Psg. Quasi ogni anno il Real riesce a convincerti che il suo giocatore sia il candidato numero uno per la vittoria. E anche se all’inizio magari non gli si presta attenzione, poi penso possa avere una piccola influenza».

MESSI – «Parlai con Leo del Pallone d’Oro la mattina dell’ultima cerimonia. Era super nervoso quando andò a prendere il suo ultimo trofeo un’ora più tardi. Credevo fosse ormai abituato, invece no. Dimostra che ha conservato la sua anima da bambino, che ancora si emoziona. Non è stanco».

