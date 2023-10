Pallone d’Oro, vince il premio di miglior portiere ma viene fischiato: cosa è successo durante la cerimonia a Parigi

Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina, ha vinto il premio Yashin come miglior portiere nella cerimonia del Pallone d’Oro.

Decisiva la vittoria del Mondiale ed in particolare la parata su Kolo Muani e poi l’ottima prova durante la lotteria dei rigori nella finale con la Francia. Anche per questo (oltre che per l’esultanza e i comportamenti sopra le righe durante quella partita) è stato fischiato dal pubblico parigino. Didier Drogba, presentatore della serata, è stato costretto ad invitare la platea a portare rispetto al calciatore e a fare silenzio per consentirgli di portare a termine il suo discorso.

The post Pallone d’Oro, vince il premio di miglior portiere ma viene fischiato: cosa è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG