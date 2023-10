Gasperini sicuro: «Questa è la squadra più forte della Serie A». Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta dopo l’Empoli

Gian Piero Gasperini ha parlato a DAZN dopo la vittoria esterna dell’Atalanta con l’Empoli.

SCAMACCA – «Ha avuto qualche acciacco ma sta recuperando, se ha continuità in partita e allenamento la condizione migliora. Oggi ha fatto due gol, ha preso due pali, fatto un assist ha mostrato quello che è il suo potenziale, soprattutto nelle conclusioni. Come me lo immagino? Ha potenzialità, e può diventare un punto di riferimento per noi e speriamo anche per la Nazionale, ha le caratteristiche, stiamo lavorando tutti e lui sta cercando di migliorare il suo livello».

SCALVINI E L’INTER – «Scalvini? Ha una lombalgia abbastanza forte, era migliorata, ma dopo oggi è venuta di nuovo fuori, era abbastanza rigido, ci auguriamo di poterlo migliorare. Cosa può dire la partita contro la formazione di Inzaghi? Incontriamo i più forti del campionato, anche per come hanno vinto sia in CL che in Serie A, contro Milan o Roma, partita straordinaria anche se vinta uno a zero. Quando incontri i più forti è una bella prova. E queste partite possono dire dove siamo arrivati, a che punto siamo. Avremo una bella prova e dobbiamo misurarci con queste squadre per valutare a che punto siamo».

