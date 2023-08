Il giornalista Tancredi Palmeri si è espresso sul discusso episodio arbitrale di Juventus-Bologna

Palmeri si è espresso così su Twitter sul discusso episodio arbitrale di Juventus-Bologna:

Orca miseria era pure espulsione per la Juventus. Assurdo. Assurdo. Un Var che non richiama l’arbitro su questo o è totalmente incapace o è in malafede, perché altro non c’è#JuveBologna pic.twitter.com/6ca0CeEZJs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 27, 2023

«Orca miseria era pure espulsione per la Juventus. Assurdo. Assurdo. Un Var che non richiama l’arbitro su questo o è totalmente incapace o è in malafede, perché altro non c’è».

L’articolo Palmeri: «Arbitro di Juventus-Bologna incapace o in malafede» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG