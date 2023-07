Il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto sul mercato dell’Inter, con un focus su Andrè Onana: le parole

Nell’editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri si sofferma a parlare del mercato dell’Inter, coi nomi in entrata e uscita.

Un’attenzione particolare viene riservata ad Andrè Onana, con l’offerta da parte del Manchester United che tarda ad arrivare:

LE PAROLE- «L’Inter al terzo anno di equilibrismo di mercato aveva cominciato bene. Adesso inizia a vedersi ritorcere contro il proverbiale limite imposto dalla società di non fare acquisti preventivi prima delle cessioni sanguinose. Si aggiunga che nelle condizioni in cui si trovano Ausilio e Marotta stanno facendo cose straordinarie sul piano degli acquisti. Ma finiscono sistematicamente per essere troppo arrendevoli sui prezzi in sede di cessione. Così succede che i sauditi si inventino questa buffonata sesquipedale per pagare 5 milioni in meno un cartellino di Brozovic già decurtato del 60%, e questo dopo aver concesso un aumento di 40 milioni di € al croato.

Succede che l’Inter perda Azpilicueta in favore dell’Atletico, essendo rallentata nel chiudere le cessioni. Succede che Dio non voglia cederà Onana al Manchester United per 50 milioni, quando gli inglesi sarebbero arrivati fino a 75. E se vi sembra cosa da poco, sappiate che quei 25 milioni che si incasserebbero in più sarebbero fondamentali per l’acquisto del portiere, considerando che il budget incassato per Onana andrà in larghissima parte sul riscatto di Lukaku»

L’articolo Palmeri: «Inter, per Onana il Manchester può arrivare a questa cifra» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG