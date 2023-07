Marcus Thuram ha ringraziato tutti coloro che gli hanno permesso oggi di siglare l’accordo con l’Inter: il post social

Attraverso un post su Instagram, Marcus Thuram si presenta al popolo dell’Inter e ringrazia tutte le persone che hanno reso possibile il suo approdo in nerazzurro:

LE PAROLE-

Sono molto orgoglioso di unirmi oggi a questa mitica squadra dell’ @inter Ringrazio i dirigenti per la fiducia che hanno riposto in me, ringrazio i tifosi che mi hanno già accolto come uno di loro, e ringrazio i miei cari (papà è sempre lì ) e i miei agenti @sportcover per avermi permesso di raggiungere questa nuova tappa nella mia carriera.

A presto ! Tikus

