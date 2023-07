L’esperto di emrcato Alfredo Pedullà ha parlato dell’Inter e della trattativa mai andata in posto per Cesar Azpilicueta

Il giornalista, ospite di Sportitalia, afferma che Cesar Azpilicueta non ha mai avuto accordi con l’Inter.

Ecco perchè la sua decisione di optare per l’Atletico Madrid non dovrebbe destare indignazione:

LE PAROLE- «Noi di Inter e César Azpilicueta affare fatto non abbiamo mai parlato. Abbiamo detto di gradimento, ma non abbiamo parlato né di affare completato di visite programmate. Avevo letto di visite programmate addirittura per martedì scorso, ma non sono mai state programmate visite. Non mi risulta ci siano stati dei problemi personali a far saltare l’operazione: è un modo per giustificare l’annuncio che sarebbe andato al 100% a firmare con l’Inter. Comunque Azpilicueta ha fatto altre scelte e ha deciso di andare all’Atlético Madrid. Per andare all’Inter, dire che è fatta e che ci sono le visite significa che ci doveva essere un accordo. Che non c’era».

