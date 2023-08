Tancredi Palmeri scrive un editoriale al vetriolo per l’Inter dopo la trattativa fallita per Gianluca Scamacca, approdato all’Atalanta

Il giornalista Tancredi Palmeri si rivolge all‘Inter con toni molto duri dopo la soffiata da parte dell’Atalanta di Gianluca Scamacca. Ecco le parole nell’editoriale per Sportitalia:

CAMBIA LA STORIA-

Nella storia minima del calciomercato, agosto 2023 segna a suo modo un punto di riferimento: perché storicamente è la prima volta in cui l’Atalanta soffia un giocatore all’Inter. Per carità sarà già capitato, ma soprattutto su giovani o giocatori secondari. Ma quando si è trattato di titolari, e titolari pesanti, e titolari costosi, non c’è mai stata partita. E invece con Scamacca cambia la storia. L’Atalanta ha offerto un pugno di milioni in più nel complesso a West Hai e giocatore, e così ha piegato la a questo punto flebile concorrenza dell’Inter: flebile se sono bastati un cinque milioni nel complesso per perdere una partita da quasi cinquanta milioni totali tra cartellino e ingaggio lordo.

L’ATALANTA BEFFA L’INTER

Si dirà: per forza, l’Atalanta ha appena incassato quasi cento milioni per Hojlund e Boga. Per forza nulla: l’Inter, oltre a essere l’Inter, mette sul piatto l’essere fresca finalista di Champions, nonché la Champions stessa da giocarsi, elementi che non più tardi di un mese la portavano a beffare il Milan per Thuram, e pure lì per la miseria di mezzo milione all’anno su quasi quaranta lordi di ingaggio complessivo. E si potrebbe anche contestare l’ambizione di Scamacca: è vero che con Gasperini i giocatori si esaltano, ma all’Inter partiva per giocarsi il posto con Thuram e anzi essendo l’unico con i tratti da centravanti puro come piace a Inzaghi, quindi forse partendo persino in vantaggio. Ma ci mancherebbe che ognuno non faccia le proprie valutazioni sulla propria carriera. Non cambia la realtà dei fatti: l’Atalanta beffa l’Inter.

RESPONSABILITA’

Le responsabilità questa volta vanno ripartite. Perché si paga sempre il peccato originale del freno a mano di default imposto da Zhang, che non permette d fare operazioni preventive prima di effettuare cessioni, ma a dire il vero stavolta la dirigenza interista se l’è giocata male, presa in contropiede dai bonus facili e dal 10% sulla rivendita garantita dall’Atalanta al West Ham. Evidentemente il lavoro politico sull’attaccante non è stato sufficiente. Lukaku avrà sicuramente fatto il furbo, forse Scamacca sbaglia valutazione, ma tu sei l’Inter e non puoi farti fare fessa due volte e sempre su un tuo obiettivo primario.

E ORA?

Decade la prima e la seconda scelta di Inzaghi – e anzi ciò non toglie ci sia una recrudescenza per Morata. Il problema con Balogun e Beto è che nel primo caso costa troppo di più ed è tanto intrigante quanto un’incognita; mentre con Beto si tratta di un attaccante da contropiede più che da gioco con difesa schierata. Sta di fatto che Inzaghi si spazientisce: sta evitando di creare problemi su tutti i rallentamenti che ritardano la costruzione, ma già sa che di eventuali conseguenze poi chiederanno conto a lui…

L’articolo Palmeri: «Inter, ti sei fatta fare fessa due volte su obiettivi primari» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG