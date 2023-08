Sandro Sabatini non è convinto che l’attacco dell’Inter sia competitivo a sufficienza per la stagione: le parole del giornalista

Ai microfoni di Radio Radio, Sandro Sabatini si concentra sull’attacco dell‘Inter, che si è visto privare di Lukaku e Dzeko in questa finestra di mercato:

LE PAROLE- «Beto? So che l’Inter sta passando da Lautaro, Dzeko e Lukaku a Lautaro, Thuram e Beto. Balogun non lo conosco, Beto vale Nzola. Se stesse bene, Zapata sarebbe un centravanti da Inter. Beto è un buon giocatore, ma da Udinese. Thuram non è un campione, adesso sostituire Dzeko e Lukaku con Thuram titolare e prendere Beto come alternativa mi sembra un passaggio indietro notevolissimo».

L’articolo Sabatini: «Beto non da Inter. Zapata, se stesse bene…» proviene da Inter News 24.

