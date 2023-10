Il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la sua sul momento dell’Inter, attesa domani dal Torino per il match della 9^ di Serie A

In collegamento da Appiano Gentile per conto di Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri si sofferma sull’Inter, attesa domani dal Torino. Le sue dichiarazioni sul momento dei nerazzurri.

LE PAROLE- «L’Inter, riprendendo da Torino, deve riannodare quel filo per provare a tornare in testa alla classifica. Quello svantaggio psicologico è rimasto nella mente dei giocatori di Simone Inzaghi, che pensano di non meritare di essere a -2 dal Milan. Partita complicatissima a Torino, perché i granata sono un toro ferito dal derby perso con una prestazione umiliante. Inzaghi li ha visti nell’ultimo allenamento, poi li rivedrà domani mattina».

