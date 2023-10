L’ex calciatore Massimo Bonanni ha detto la sua sul futuro dell’ex tecnico dell’Inter Antonio Conte, attualmente accostato spesso al Napoli

Sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni parla così dell’ex nerazzurro Antonio Conte, al centro delle voci che lo vorrebbero sulla panchina del Napoli.

LE PAROLE- «Le frasi di De Laurentiis su Osimhen? Sicuramente in una piazza come Napoli sarebbe meglio di non fare certe dichiarazioni ma sappiamo come è fatto ADL. E’ un accentratore, ci potevamo aspettare certe cose. Ma ha riportato il Napoli a livelli altissimi, tanti meriti sono suoi anche per lo Scudetto. E’ difficile lavorare con una persona come lui. Sono convinto che Conte l’abbia cercato invece, ma sono convinto che andrà alla Roma»

