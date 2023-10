Il Ministro dello Sport Andrea Abodi si è espresso sulla questione legata a San Siro, stadio di Inter e Milan: le sue parole

Tiene banco in questi giorni la situazione dei nuovi stadi di Inter e Milan. Riguardo San Siro, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato così sulle frequenze di Rai Radio1.

SAN SIRO- «Se va abbattuto? San Siro ha un vincolo che mi auguro possa esser superato, spero si possa trovare un modo per mettere in relazione la storia, il presente ed il futuro. È un tema molto sensibile però una cosa è dire che c’è un vincolo, ma per San Siro non ne capisco le ragioni, un’altra è dire che ha un valore simbolico. In questo caso è un vincolo di sentimenti, e quelli li lascio agli amici di Milano. Ho due esempi internazionali: quello dello stadio del Real Madrid e quello di Wembley, che è la storia per eccellenza, la storia del calcio. Lo hanno abbattuto e ricostruito perché l’obiettivo era renderlo attuale»

