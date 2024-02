Palmieri prevede il futuro di Camarda: «Gli auguro con tutto il cuore una grande carriera. Sui difetti…». Le dichiarazioni

Il responsabile del settore giovanile del Sassuolo Francesco Palmieri ha analizzato il gioiellino del Milan Primavera Camarda, intervenuto a TMW.

PAROLE – «È un grandissimo giocatore, a quell’età è molto, molto bravo. Prevedo un grande futuro perché ha tutte le caratteristiche dell’attaccante per fare una grandissima carriera e glielo auguro con tutto il cuore. Continuo a sottolineare che il campionato Primavera non è più un campionato di settore giovanile e attingerci darebbe soddisfazione anche al lavoro che fa gente che sta in secondo piano. Per loro conta anche chi li aiuta, chi dà loro la possibilità di fare. Se vogliamo trovare dei difetti, si trovano in tutti, ma bisogna mettere da parte le finte scuse e dare la possibilità ai ragazzi di giocare in Serie A, sempre se sono bravi. Altrimenti, ripeto, è inutile lavorare con i giovani».

The post Palmieri prevede il futuro di Camarda: «Gli auguro con tutto il cuore una grande carriera. Sui difetti…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG