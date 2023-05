Martin Palumbo, centrocampista della Juventus Next Gen, si è raccontato in un’intervista al canale Youtube de La Cantera

Martin Palumbo, centrocampista della Juventus Next Gen, si è raccontato al canale Youtube de La Cantera.

LE PAROLE – «Ho iniziato da subito, avevo sempre un pallone tra i piedi da quando sono nato e a 4 anni ho iniziato a muovere i primi passi nel Monfalcone. Poi ho continuato con i provini all’Inter e poi andando all’Udinese, fino ad arrivare alla Next Gen. Quando è arrivata la chiamata della Juve ero felice perchè la Juve è la Juve, non si può rifiutare. E’ un top club, allenarsi con grandi campioni e giocare in Serie C è una grande opportunità per crescere nella mia carriera. I miei sogni per il futuro sono quello di arrivare in Serie A o giocare la Champions e vincere qualche trofeo».

