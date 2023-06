Filip Djuricic, che ha rescisso oggi il suo contratto con la Sampdoria, ha firmato ufficialmente con i greci del Panathinaikos

Filip Djuricic, che ha rescisso oggi il suo contratto con la Sampdoria, ha firmato ufficialmente con i greci del Panathinaikos.

COMUNICATO UFFICIALE – «Il Panathinaikos annuncia l’acquisizione di Filip Djuricic. Il centrocampista serbo ha firmato un contratto biennale. Filip Djurisic è nato il 30 gennaio 1992 a Obrenovac. Muove i primi passi da professionista nel Radniski Obrenovac, mentre nel gennaio 2010 viene acquistato dall’Heerenveen. Le presenze ottenute in Olanda lo hanno portato al Benfica, dove si è trasferito nel 2013. Ha poi giocato in prestito con Mainz, Southampton, Anderlecht e Sampdoria. Nel gennaio 2018 passa in prestito al Benevento, e in estate si trasferisce al Sassuolo. Nel 2022 torna alla Sampdoria. Diamo il benvenuto a Filip nella famiglia del Panathinaikos!».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG