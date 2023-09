Giuseppe Pancaro ha parlato ai microfoni di Sotto al Sette – l’ora del Leone”, e ha detto la sua sul Milan di Pioli. Ecco le sue parole

Le parole di Giuseppe Pancaro che ha parlato ai microfoni di Sotto al Sette – l’ora del Leone”, sul Milan di Pioli. Ecco le sue parole:

«Il Milan l’ho visto finora molto bene. Fino al derby i rossoneri erano una squadra che, insieme all’Inter, mi aveva colpito più di tutte. E’ chiaro poi che un derby perso in quel modo la scia qualche strascico, però alla fine, io penso che nonostante la cessione di Tonali, sulla quale inizialmente ero scettico, la società ha saputo poi reinvestire bene i soldi che ha incassato. Milan che ha preso giocatori forti, di esperienza e grande caratura internazionale. Prevedo un futuro roseo per i rossoneri, premesso che la sconfitta contro l’Inter non lasci scorie»

