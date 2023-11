Pancaro stronca la Juve: «Credo poco nel suo tipo di gioco, l’Inter è più forte». Le parole dell’ex difensore

Pancaro, ex difensore di Lazio e Milan, a Tmw Radio durante Maracanà ha espresso una sua perplessità sulla Juve in chiave lotta scudetto. Queste le sue parole sui bianconeri.

LE PAROLE – «L’Inter è la squadra più forte però non darei per morto il Milan. Alla Juventus credo un po’ meno. Difesa impenetrabile? Alla lunga credo poco in quel tipo di gioco».

