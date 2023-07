Le parole dopo la pesante sconfitta della Stella Rossa di Belgrado contro la Fiorentina in amichevole. I dettagli

Il 5-0 incassato dalla Fiorentina a Belgrado ha fatto rumore. La Gazzetta dello Sport ha parlato apertamente di «5 sberle», di una difesa che richiede interventi urgenti è di Martinez Quarta come il giocatore che ha cominciato con i suoi errori «la mostra degli orrori».

Pungente il commento dalle colonne di Sportal di Darko Pancev. L’attaccante, che in Italia fallì clamorosamente negli anni ’90, ha ironizzato sull’accaduto: «Non so se dalle 20:00 alle 20:30, in quella mezz’ora, sia passato per Belgrado un tornado, quello che da diversi giorni sta devastando i Balcani, o se sia stata la Stella Rossa. Ho visto la partita contro la Fiorentina, è stata una bella sfida. È una cosa importante che la Stella Rossa partecipi alla Champions League, non solo per il club e il calcio serbo, ma anche per il calcio di tutti i Balcani».

