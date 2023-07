Il Liverpool ha ufficializzato il passaggio di Jordan Henderson all’Al-Ettifaq, club dell’Arabia Saudita. I dettagli

Di seguito il comunicato del Liverpool su Jordan Henderson all’Al-Ettifaq.

COMUNICATO – Il Liverpool Football Club può confermare che Jordan Henderson ha completato il trasferimento ad Al-Ettifaq.

Il passaggio alla squadra saudita della Pro League vede il centrocampista porre fine alla sua carriera di 12 anni con i Reds, durante i quali ha vinto otto trofei, tutti tranne uno come capitano del club.

Henderson si è trasferito ad Anfield dal Sunderland nell’estate del 2011 quando l’allora manager Sir Kenny Dalglish lo ha aggiunto ai ranghi. Avrebbe partecipato a più partite di qualsiasi altro giocatore durante la sua prima stagione al club – e ha vinto la medaglia di un primo vincitore in Coppa di Lega – ma un cambio di capo nel 2012 lo ha visto dover ristabilirsi come titolare nella partenza del Liverpool allineare.

Tuttavia, la determinazione e la resilienza dimostrate da Henderson durante la sua carriera con il club lo hanno aiutato a consolidare una posizione come membro chiave della squadra di Brendan Rodgers.

In effetti, nel 2013-14 è stato fondamentale nell’elettrizzante corsa al titolo dei Reds e si è guadagnato un posto nella squadra inglese per le finali della Coppa del Mondo.

Ormai, Henderson era il vice-capitano del club ed è stato nominato successore della fascia a tempo pieno quando il leggendario Steven Gerrard ha chiamato il tempo per la sua carriera da giocatore del Liverpool l’estate successiva.

La nomina di Jürgen Klopp nell’ottobre 2015 ha annunciato l’arrivo del terzo allenatore della storia dei Reds di Henderson, anche se avrebbe segnato l’inizio di una rinascita nelle fortune del club in cui è stato fondamentale.

Un ritorno in Champions League è stato assicurato nel 2016-17 e la squadra ha raggiunto la finale al termine del periodo successivo, anche se si è conclusa con il cuore spezzato con la sconfitta contro il Real Madrid a Kiev.

Il Liverpool risponderebbe nel miglior modo possibile, tuttavia, registrando una stagione da 97 punti in Premier League – perdendo il titolo per la più minuscola delle frazioni dopo solo una sconfitta solitaria – e rivendicando una sesta Coppa dei Campioni battendo il Tottenham Hotspur in Madrid.

