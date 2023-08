Antonio Conte, ex tecnico della Juve, è in corsa per sedersi sulla panchina azzurra, dietro solo a Spalletti: intanto dall’Arabia…

Antonio Conte aspetta. L’ex allenatore della Juve, che già si è seduto sulla panchina azzurra nel 2016, attende di conoscere il proprio destino.

Al momento in pole per sostituire Mancini c’è Luciano Spalletti, ma le frizioni col Napoli e ADL potrebbero far saltare la candidatura.

Intanto dall’Arabia è sopraggiunta una ricca offerta per l’ex bianconero, che ha subito rispedito al mittente.

