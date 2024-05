Antonio Conte e il Milan appaiono più lontani che mai. La Repubblica riferisce che il Chelsea sarebbe sulle tracce dell’ex ct della Nazionale.

Il nome di Antonio Conte è quello che maggiormente accende le fantasie e i desideri dei tifosi del Milan che, per il dopo Pioli, sognano un mister di caratura internazionale e che possa garantire risultati di rilievo. In tal senso nessuno sarebbe infatti più indicato dell’ex ct della Nazionale ma su di lui, oltre che club in Italia come il Napoli, si segnalano ammiccamenti inglesi, in particolare dal Chelsea.

foto Matteo Gribaudi/Image Sport

Addio Conte?

La piazza rumoreggia insistentemente, facendo il nome di Antonio Conte. Per i tifosi non ci sono dubbi su chi dovrebbe sedere sulla panchina del Milan nella prossima stagione. I fatti però sono ben diversi e, se prima era solo il Napoli a fare concorrenza ai rossoneri, ora si segnalano i primi timidi passi verso Conte anche dal Chelsea. La Repubblica rivela infatti che ilpatron dei Blues Tedd Boehly starebbe valutando di sollevare dall’incarico Pochettino al termine della stagione. Il nome di Conte sarebbe balzato in testa alle preferenze sulla scrivania del presidente del Chelsea che, per convincerlo ad accettare il ritorno in Inghilterra, sarebbe pronto a garantirgli stipendio e campagna acquisti da mille e una notte.

La risposta del Milan

Il Milan, da canto suo, prosegue i proprio casting per la panchina e si rafforza il dubbio in merito al nome di Conte: è mai stato un obiettivo della società? Tra conferme e smentite non è chiaro sapere davvero se il nome dell’ex Chelsea sia mai stato un’opzione concreta ma se venissero confermarti le ultimi indiscrezioni su Antonio Conte, sarebbe davvero difficile per il Milan competere con il colosso inglese.

La società a breve scioglierà ogni riserva, al termine del campionato mancano appena quattro partite e l’Europeo è alle porte. Urge conoscere il nome del nuovo tecnico e avviare con lui, in modo sinergico, una campagna acquisti mirata e finalizzata al rafforzamento nei punti apparsi carenti in questa stagione.

L'articolo Panchina Milan, Conte sfuma definitivamente? Il Chelsea sulle sue tracce proviene da Notizie Milan.

