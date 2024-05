Theo Hernandez potrebbe salutare il Milan al termine della stagione. Il francese, in caso di offerte irrinunciabili, lascerebbe i rossoneri.

Il Milan ha la ferma intenzione di ripartire nella prossima stagione più forte che mai, ribadendo in rosa tutti i propri campioni e giocatori più rappresentativi. Le vie del mercato però, si sa, sono spesso irte di sorprese e tentazioni. Una su tutte ha visto coinvolto Tonali nella passata stagione. Dinanzi all’offerta principesca del Newcastle la governance rossonera non ha saputo opporre resistenza, lasciando libero il giovane rossonero. Tale discorso potrebbe riproporsi nella prossima sessione di mercato, questa volta magari con Theo. Sport Mediaset ha approfondito la situazione.

Theo Hernandez

Il fattore famiglia

Theo Hernandez veste dal 2019 la maglia rossonera, arrivato dal Real Madrid a 21 anni. L’esterno francese ha presto scalato le gerarchie imponendosi come uno dei beniamini del pubblico e tra i giocatori di maggior talento della rosa. Il suo apporto nell’anno dello scudetto è stato decisamente importante e rilevante. Il suo rapporto con la squadra e la città si è andato a consolidare sempre più. La sua compagna Zoe Cristofoli – riferisce Sport Mediaset – è molto felice di stare a Milano, essendosi integrata a meraviglia nel tessuto sociale del capoluogo meneghino. Proprio questo fattore potrebbe spingere la famiglia Hernandez a restare a Milano.

Le tentazioni

SportMediaset riferisce però che nulla sia scritto o certo e che, nonostante la volontà sia del giocatore che della famiglia a restare a Milano, dinanzi a una grande offerta tutto potrebbe cambiare. La testata giornalistica riferisce infatti che “la famiglia di Theo Hernandez vorrebbe restare a Milano, ma se dovesse arrivare una grande offerta, al fischio finale dell’ultima di campionato il francese potrebbe essere fra quelli che può partire”.

Il Milan, per offerte “folli”, considera cifre prossime ai 100 milioni. Theo Hernandez, su cui si è registrato un interessamento del Bayern Monaco, è tra i migliori interpreti nel suo ruolo, avendo come fiore all’occhiello anche una notevole percentuale in zona gol.

L’articolo Milan, Theo via in estate? Ecco cosa trapela sul futuro del francese proviene da Notizie Milan.

