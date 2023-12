L’ex attaccante Goran Pandev ha analizzato i punti forti delle sue due ex squadre.

La Gazzetta dello Sport ha intervistato Goran Pandev che ha detto la sua su Napoli-Inter. “Non potrei mai scegliere, tra Napoli e Inter. Squadre in cui ho vinto e che mi hanno riempito d’affetto”.

Lautaro ed Osimhen

“Sono i più forti della Serie A. Spero che l’argentino possa chiudere la stagione da capocannoniere, perché lo merita. Ha un atteggiamento da capitano vero, la fascia lo ha rinvigorito. Sono entrambi campioni, Victor lo ricorderà a tutti adesso che rientra”.

Kvaratskhelia e Thuram

“Non sono assolutamente da meno, i classici fuoriclasse che in qualsiasi momento possono compiere la prodezza decisiva. Khvicha si sta confermando, il francese invece mi ha sorpreso: mai avrei previsto un impatto simile al primo anno in Italia, com’è stato per Kvara“.

Khvicha Kvaratskhelia

Nuovo 9 contro vecchio 9

“Thuram meglio di Lukaku? Sì e lo dico con fermezza. Lui e Lautaro sono simili e complementari, sanno scambiarsi compiti e mansioni. Mi congratulo con Marotta e Ausilio, un colpo pazzesco”.

In Champions

“L’Inter ha una qualità incredibile, maggiore rispetto all’anno scorso. Gli acquisti sono stati mirati, anche le cosiddette seconde linee sono titolari e si è visto a Lisbona. Il Napoli ha ritrovato fiducia col ritorno del mister, sono felice sia per la squadra sia per Walter. Spero possano vincere di nuovo insieme”.

Sulla lotta Scudetto

“Beh, direi che i nerazzurri sono davanti a tutti in termini di organico. E puntare tutto sullo scudetto, per centrare la seconda stella, non sarebbe così sbagliato. Attenzione come al solito alla Juventus: non avere impegni europei è un vantaggio che potrà rivelarsi determinante. Napoli e Milan restano in corsa, almeno per ora”.

L’articolo Pandev: “Non posso scegliere tra Napoli e Inter, Lautaro rinvigorito dalla fascia ma anche Kvara e Thuram sono fuoriclasse” proviene da Notizie Inter.

