Le parole di Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Chelsea, sulla finale Mondiale vinta contro la Francia

Enzo Fernandez, centrocampista del Chelsea, ha parlato ha un media argentino della vittoria del Mondiale. Il class e 2001 ha svelato un aneddoto sulla finale contro la Francia.

PAROLE – «In finale Mbappé era convinto che ci avrebbe battuto. Faceva gesti come per dire che voleva uccidersi, non so perché se l’era presa con me. Fortunatamente dietro di me avevo un soldato dal nome di Romero».

