Marta Pandini, centrocampista dell’Inter, ha parlato in vista della sfida di campionato contro il Sassuolo. Ecco le sue affermazioni ad Inter Tv:

100 PRESENZE- «Personalmente è stata una grande soddisfazione, perché sono stata la seconda calciatrice ad aver raggiunto questo traguardo. Mi sento molto fortunata perché ho vissuto tutte le tappe dell’Inter, dalla sua nascita nel 2018 quando giocavo in Serie B a oggi. Se ripenso alla Marta di 100 partite fa, la vedo molto diversa e molto matura. Questa è un’occasione per ripensare al percorso fatto fino ad oggi, e ne sono felice».

VOGLIA DI TORNARE IN CAMPO – «Noi facciamo questo sport per giocare la domenica. Quando c’è una sosta, la voglia di giocare si accumula sempre di più. Abbiamo voglia di tornare in campo e vincere».

