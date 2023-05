Panico saluta la Fiorentina: «Volevo lasciare con una vittoria contro la Juventus Women». Le parole del coach dopo il 4-2

Panico, coach della Fiorentina femminile, ai canali ufficiali del club ha commentato la vittoria per 4-2 contro la Juventus Women alla sua ultima alla guida della viola.

PANICO – «Ho visto una bella Fiorentina, con la voglia di mettere in campo tutto quel che aveva, la voglia di vincere e arrivare terze. A Torino abbiamo fatto 3 gol e ho detto che potevamo farli anche oggi, ne abbiamo fatti 4. Fre 7 gol in poule scudetto alla Juve non è poco. Peccato il 2-1 a 30 secondi dalla fine. Nello spogliatoio ho detto che stiamo facendo tutto bene, ma ci stiamo accontentando e ci manca l’ambizione in più e la voglia di fare gol. Ho detto che ero tranquilla e sereno che avremmo vinto anche se eravamo sotto 2-1. Ho visto una partita bella, intensa contro squadra molto forte. La Fiorentina oggi è stata la vera Fiorentina. Ultilma partita Il contratto scade a giugno e non c’è stato il rinnovo. Ringrazio tutti, la squadra invisibile dietro a quella reale in campo, il club viola che ci è sempre stato vicino anche nei momenti difficili. Al di là del terzo posto in classifica mi piaceva l’idea di giocare al Franchi contro la Juve dove i fiorentini hanno una certa adrenalina quando affrontano la Juve. Mi piaceva l’idea di lasciare la Fiorentina con una vittoria contro la Juve, le ragazze l’hanno capito e hanno dato l’anima».

Poi la Fiorentina con un comunicato ha salutato Panico.

IL COMUNICATO – Dopo una prima annata complicata, Coach Panico è riuscita a riportare la Fiorentina nelle prime cinque squadre d’Italia al termine del primo campionato professionistico nazionale di calcio femminile. La qualificazione alla Poule Scudetto con diverse giornate di anticipo e le emozioni vissute sul campo rappresentano la base su cui la società viola desidera costruire il futuro. A lei e al suo staff vanno i ringraziamenti della Famiglia Commisso, della Dirigenza e di tutta la Fiorentina oltreché i migliori auguri per il futuro. Il Club annuncerà a breve il nome della prossima guida tecnica della squadra.

