Udinese Lazio 0-1: basta Immobile, Sarri sorpassa l’Inter e al terzo posto e va a meno 1 dalla Juve che deve giocare con l’Empoli

La Lazio ha sconfitto la Lazio per 0-1 grazie ad un gol su rigore segnato da Immobile al 61′ e scavalca l’Inter al secondo posto con 68 punti, a meno 1 dalla Juve seconda che deve giocare con l’Empoli.

La squadra di Sarri risponde così alle vittorie di Milan e Atalanta e resta in corsa per i piazzamenti in Champions League.

