McKennie fa assist, ma non basta: rischio retrocessione col Leeds per il centrocampista americano della Juve

Non è bastato un assist di McKennie per il gol del vantaggio di Moreno per salvare il Leeds dalla sconfitta contro il West Ham per 3-1 che proietta il club inglese al terzultimo posto in classifica di Premier League con 31 punti ad una giornata dalla fine del campionato.

Il centrocampista americano di proprietà della Juve rischia di chiudere la sua esperienza con una clamorosa retrocessione. Il Leeds è a -2 dalla zona salvezza occupata dall’Everton e domenica prossima giocherà contro il Tottenham.

