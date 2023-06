L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo è stato piuttosto netto su Joaquin Correa.

Ernesto Paolillo ha detto la sua sul mercato dell’Inter a TMW Radio. “Sia la difesa che l’attacco sono da rifare. L’età media della difesa è altina, quindi non vedo tutto tranquillo e tutto roseo. Non considero Correa un giocatore da Inter e in attacco c’è da fare investimenti importanti”.

Joaquin Correa

“Cessione di Brozovic? C’è stata una sommatoria di fattori, dall’età, alla convenienza economica dell’affare, fino alle scelte personali del giocatore quando è andato a curarsi. Se c’è uno da sacrificare a centrocampo, quello è proprio lui, perché credo che non sia il caso di puntare per il futuro sul ragazzo, senza dimenticare il grandissimo apporto dato alla causa“.

L’articolo Paolillo: “Attacco e difesa sono da rifare, se c’è uno da sacrificare al centro quello è Brozovic” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG