L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha parlato ai microfoni di Tmw esprimendosi sulla vittoria dei nerazzurri contro il Barcellona. Le dichiarazioni

IL COMMENTO – «Ieri sera c’è stata anche una notevole dose di fortuna, unita sicuramente a buone notizie. Mi auguro che questa partita possa rappresentare un nuovo inizio, ma a dire la verità devo ammettere di non aver visto né una maggiore serenità in campo né un miglioramento del gioco. Tirando le somme ho nottato che i giocatori in Champions si impegnano come non fanno in campionato. Magari alcuni elementi stanno cercando di mettersi in luce di fronte alle big europee».

L’articolo Paolillo: «Inter fortunata con il Barcellona. Non ho visto serenità e miglioramenti» proviene da Calcio News 24.

