L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo prevede cosa succederà nel prossimo futuro alla proprietà del club nerazzurro.

Il giornalista Gian Luca Rossi tramite il suo canale YouTube ha intervistato Ernesto Paolillo sul futuro societario dell’Inter. “Non conosco ovviamente le dinamiche interne attuali, se siano in corso trattative o meno, ma faccio conti facili, da uomo di finanza: il debito dell’Inter è enorme e non è sostenibile pagando un debito ai tassi d’interesse attuali come quelli che sta pagando l’Inter”.

“Vorrebbe dire aggiungere deficit a deficit. Le coperture del debito diventano estremamente onerose. Sono convinto che, se Zhang non potrà esportare capitali come sembra e non potrà coprire attraverso altre risorse questo debito, non potrà fa altro, non trovando chi compra una società con questo debito, che rinunciare al pegno, ovvero alle azioni del club date in pegno a Oaktree in cambio del debito. A questo punto tutti gli scenari nuovi sono nelle mani di Oaktree e non di Zhang. Fossi un investitore, non parlerei con Zhang ma aspetterei Oaktree e il momento economico giusto, visto che offerte sotto 1,2 miliardi non vengono accettate“.

L’articolo Paolillo: “L’Inter finirà ad Oaktree, fossi un investitore mi rivolgerei direttamente a loro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG