Le parole di Marco Zaffaroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta dei gialloblu contro l’Atalanta

Marco Zaffaroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro l’Atalanta. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Non sono questi gli episodi che determineranno il nostro futuro. Quello che è importante è l’atteggiamento della squadra, che oggi c’è stato contro una squadra di altissimo livello. Siamo partiti molto bene e abbiamo fatto bene anche ad inizio ripresa, poi abbiamo subito questo gol in una fase in cui non stavamo soffrendo e dopo abbiamo avuto un momento di appannamento che non deve succedere. Qui dobbiamo migliorare, perché la prestazione l’abbiamo fatta».

RISULTATO IDEALE TRA LECCE E SPEZIA – «Non faccio mai questi calcoli e non deve farli neanche la squadra. Dobbiamo recuperare energie e prepararci bene per la prossima gara, importantissima per noi. Ci deve dare fiducia la qualità della prestazione, in rapporto anche all’avversario. Dobbiamo pensare solo a fare bene la partita contro l’Empoli».

ERRORE MONTIPO – «L’episodio negativo ci può stare, ma quel quarto d’ora in cui abbiamo preso anche il terzo gol non deve succedere. La partita deve sempre rimanere aperta, dopo abbiamo preso un palo e una traversa. In vista delle prossime due partite, l’insegnamento è questo e soprattutto visto che in partita abbiamo fatto quello che dovevamo».

SALVEZZA – «Dobbiamo andare oltre alla mancanza della contemporaneità. E’ la regola e vale per tutti. la chiave sarà pensare a noi stessi, perché sugli altri non puoi determinare nulla. Le energie è meglio spenderle su noi stessi più che su tabelle varie».

