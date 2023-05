Il Bayern Monaco si ferma contro il Lipsia perdendo 3-1: domani il Borussia Dortmund può provare il sorpasso

Il Bayern Monaco cade in vista dell’arrivo: in un finale di stagione incredibilmente combattuto, la squadra di Tuchel perde 3-1 contro il Lipsia: apre le marcature Gnabry, poi Laimer, Nkunku e Szoboszlai per la squadra della Red Bull.

Domenica alle 17.30 il Borussia Dortmund scende in campo l’Ausburg, quintultimo: in caso di vittoria i gialloneri si porterebbero in testa alla Bundesliga a +2 dai bavaresi e soprattutto con solo più 90 minuti da giocare.

