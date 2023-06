L’ex amministratore delegato dell’Inter Ernesto Paolillo ci va giù pesante su Steven Zhang.

Itasportpress.it ha intervistato Ernesto Paolillo che si è espresso così sull’Inter ma non solo; ecco le sue dichiarazioni. “Mi auguro che Zhang possa vendere l’Inter, lasciandola in buone mani. Un club come quello nerazzurro deve sempre avere l’imperativo categorico di navigare in buone acque”.

Massimo Moratti

“A Moratti non tornerà la voglia di riprendersi l’Inter, c’è un’epoca per tutto. Noi abbiamo già dato, ora tocca ad altri. Juventus? Mi ha colpito pù che altro l’ingenuità di certi dirigenti. Come fai a commettere cose simili, quando sai di essere una società quotata in borsa Ne ha anche risentito, purtroppo, il calcio italiano, a livello di immagine”.

