L’ex direttore generale dell’Inter Ernesto Paolillo ha criticato la scelta di affidare la gara alla direzione di Rapuano.

Radio Punto Nuovo ha intervistato Ernesto Paolillo che ha commentato così quanto successo nella finale di SuperCoppa italiana tra Napoli ed Inter. “La Supercoppa vista ieri ha avuto poche cose apprezzabili, su tutte l’arbitraggio. Le due squadre hanno dato spettacolo con il loro livello, mentre gli arbitri non lo hanno fatto”.

La critica

“La Finale della Supercoppa andava affidata ad un arbitro esperto, non promettente. Serviva qualcuno con esperienza e spalle larghe, bisogna dare il giusto peso ai cartellini che si utilizzano. Immaginavo un Napoli abbottonato e voglioso di resistere ad oltranza agli attacchi dell’Inter. Le partite secche sono storie a sé stanti, soprattutto una finale”.

Walter Mazzarri

Il prosieguo della stagione

“Mi dispiace che il divario tecnico sia stato acuito dall’arbitraggio di Rapuano e dalle tante assenze che hanno colpito il Napoli. Ora spero che l’Inter possa tornare a macinare punti Scudetto al suo ritorno in campionato. Inzaghi sta avendo grandi meriti nel gestire una squadra con questo polso e questa compattezza”.

La scelta di Mazzarri

“Premiazione disertata da Mazzarri? Non l’ho apprezzato, è mancanza di rispetto verso gli avversari, verso il pubblico anche verso i propri giocatori. Già l’essere andato via prima del triplice fischio… Poi ci lamentiamo che c’è un calcio violento e polemico, in questo è stato più bravo De Laurentiis che ha stemperato con il suo intervento finale”.

