Frattesi e quella sua voglia di andare sempre a rete: Riccardo Gentile si è espresso così sul centrocampista dell’Inter

Riccardo Gentile si è espresso così a Sky Sport su alcuni singoli dell‘Inter, soffermandosi anche su Frattesi:

LA FORMAZIONE – «Calhanoglu e Barella sono i titolari inamovibile. È vero che Frattesi, quando entra ogni tanto fa gol, lui lo ha nel dna il vedere la porta, però l’Inter che sino ad ora è stata eccezionale per il calcio proposto, gioca meglio rispetto all’anno scorso, nel complesso vediamo una squadra che al completo può giocarsela con tutti. Ha un solo difetto, la formazione è quella titolare, standard. Ci sono dei titolari che non si discutono, che da un lato è anche giusto. Per sostituire Barella e Calhanoglu devi ricorre a calciatori che hanno giocato poco, giochi in un campo difficile contro una squadra che ha fatto bene. Una partita complicata per l’Inter che vivrà, in questa fase, un calendario difficile. È la fase cruciale del campionato, la Juventus ha un calendario morbido che le può permettere di fare filotto».

L’articolo Frattesi e quella speciale dote: cosa accade quando entra in campo proviene da Inter News 24.

