Meglio Messi o Maradona Papa Francesco non ha dubbi: «Sono due grandi, ma preferisco Pelé, uomo di cuore e grande umanità»

In un intervista rilasciata alla Rai, Papa Francesco ha risposto ad una domanda chiave per tutti gli argentini: chi preferisce tra Maradona e Messi. Di seguito le sue parole.

«Io dirò un terzo: Pelé. Maradona come giocatore è stato un grande ma come uomo è fallito, è scivolato con la corte di quelli che lo lodavano e non lo aiutavano, poveretto. Messi è correttissimo, un signore. Ma io preferisco Pelé, un uomo di cuore, ha una grande umanità. Sono comunque tre grandi»

