Calciomercato Milan, molti club di prima fascia della Premier League sono interessate al difensore rossonero Fikayo Tomori

Oltre a muoversi per i colpi in entrata, l’obiettivo principale del calciomercato del Milan sarà anche quello di resistere alla corte di altri club per i propri calciatori più importanti. Tra di essi c’è il leader della difesa rossonera, Fikayo Tomori.

Come riferisce TMW, i top club della Premier League come Manchester United, Chelsea, Arsenal e Tottenham hanno messo da tempo gli occhi sul centrale rossonero. I dirigenti rossoneri sono riusciti a resistere ai primi tentativi ed alle prime richieste d’informazioni fatte dal club inglesi già in estate, ma le squadre interessate al calciatore sono pronte a farsi avanti in futuro. Il giocatore, dal canto suo, ha rinnovato da poco il proprio contratto con i rossoneri fino al 2027.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG