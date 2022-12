Sono queste le parole di Papin, l’ex punta del Milan, discute così Olivier Giroud alla Gazzetta dello Sport.

Ecco queste sono le parole di Jean Pierre Papin ex punta rossonera, ecco cosa dice di Olivier Giroud del Milan alla Gazzetta dello Sport: “Olivier ha perso il Mondiale? Capita, ai rigori possono perdere tutti. Olivier stavolta ha segnato, ma non ha vinto. Succede. Un Mondiale non è poi la fine del mondo. La vita continua e lui continuerà a vincere con il Milan.“

Conclude così: “Lui parla bene di me e io parlo bene di lui. L’ho già detto: il Milan è un gruppo ricco di conoscenze, qualità e cultura calcistica. Olivier si conferma sempre e fa e farà sempre bene. Il paragone con Ibra? Quando arrivano le partite decisive non si tira mai indietro e le decide. Proprio come Ibrahimovic.“

