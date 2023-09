Il trequartista ex Atalanta Papu Gomez sta aspettando una chiamata dall’Europa per trovare una squadra. Inter attualmente in pole

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, ci sono novità importanti in ottica calciomercato per quanto concerne l’Inter: soprattutto per compensare l’assenza di Marko Arnautovic (assente per molto tempo causa infortunio).

Il nome in pole position è sempre quello di Papu Gomez: che tra varie offerte anche dall’Arabia sta aspettando una chiamata dall’Europa, su tutti quella della stessa Inter. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L'articolo Papu Gomez Inter, l'argentino aspetta la chiamata dei nerazzurri proviene da Inter News 24.

