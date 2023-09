L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga non si sbilancia sul valore di Sommer e di Onana.

Walter Zenga non si dichiara stupito dall’ottimo avvio dell’Inter; ecco le sue parole a Radio TV Serie A. “Sì, mi aspettavo questo inizio di stagione dell’Inter. È la squadra più completa, poi qualche partita può anche essere giocata meno bene come a San Sebastian. Da dirigente, non ti fai influenzare dalle questioni tipo “Asllani non è pronto” o “non ci sono le seconde linee”. Bisogna avere una gestione a lungo termine“.

Marko Arnautovic

Come migliorare ulteriormente

“L’Inter ha una forza evidente rispetto alle altre. Non so da quanto tempo campioni e vicecampioni della stagione precedente erano così lontane dalla vetta. Inzaghi e tutta l’Inter devono guardare a se stessi, è l’unico modo per continuare a progredire. Ho letto che il calendario è semplice, ma non è vero. Se la pensi così, è la volta buona che ti fai male. Non devi pensare a fare dieci vittorie di fila, devi pensare al Sassuolo che ne ha appena rifilati 4 alla Juve“.

L’infortunio di Arnautovic ed il cambio Onana-Sommer

“Arnautovic? La dinamica è seria, non sarà sicuramente un’elongazione ma qualcosa di più profondo. Inzaghi avrà delle soluzioni in mente, non bisogna mai soffermarsi sui problemi. Se l’Inter ci ha guadagnato acquistando Sommer al posto di Onana Quello che ha fatto Onana nella passata stagione è stato straordinario. L’ingresso di Sommer ha portato esperienza. Leggevo che hanno fatto bene a cambiarlo dopo quanto successo nell’ultima di Champions, ma va valutato a lungo termine“.

