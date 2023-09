Visto l’infortunio di Marko Arnautovic, l’Inter sta fortemente pensando di prendere un sostituto: nel mirino Papu Gomez

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’Inter potrebbe ritornare sul mercato (svincolati) per cercare di compensare l’assenza di Marko Arnautovic: uscito per infortunio nella gara contro l’Empoli.

Uno dei giocatori seguiti gli anni scorsi, e che potrebbe giocare senza problemi vista la volontà di ritornare in Italia, è sicuramente il Papu Gomez. Bozza di trattativa, per ora no, ma non è da escludere una sua osservazione.

L’articolo Papu Gomez, vicino il trasferimento all’Inter? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG