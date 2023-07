Stanno proseguendo a vele spiegate le trattative tra Inter e Paramount+ riguardo il main sponsor nerazzurro: le ultime

Come rende noto la Gazzetta dello Sport, Inter e Paramount+ protrebbero procedere insieme nella strada imboccata nei match contro Torino e Manchester City.

Dopo che Wizz Air è stata fatta fuori dai giochi, Paramount+ ha la possibilità di continuare ad essere il main sponsor nerazzurro:

SPONSOR INTER- Al tempo stesso c’è stata un’apertura da parte di Paramount+ ad andare avanti con gli stessi presupposti di questo finale di stagione perché la “visibilità” offerta dall’Inter in un mercato importante come quello italiano ed europeo (con la Champions) è grande. E pure per il club di viale della Liberazione il matrimonio è considerato vincente perché Paramount+ è considerato un brand di altissimo livello.

Il giorno decisivo per l’accordo sarebbe giovedì, giorno della presentazione della nuova maglia dell’Inter.

L’articolo Paramount+ main sponsor dell’Inter? Lo scenario proviene da Inter News 24.

