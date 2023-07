Davide Frattesi sui suoi social esprime tutta la sua gioia dell’essere un nuovo giocatore dell’Inter: le sue parole

Attraverso un toccante post su Instagram, Davide Frattesi racconta della propria felicità nell’indossare finalmente i colori dell’Inter.

Il giocatore, accolto da tifosi e staff come in famiglia, tiene a ringraziare tutti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE FRATTESI (@davidefrattesi_22)

LE PAROLE- Sono felice. Anzi, felicissimo. Non potevo chiedere di meglio. È un onore per me indossare questi colori, li difenderò ovunque, dando tutto me stesso. Grazie Inter per l’opportunità. Grazie ai tifosi per avermi fatto già sentire parte di questa famiglia.

