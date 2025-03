Paratici stravolge già tutto al Milan: svelato il nome incredibile per la panchina che nessuno si sarebbe aspettato

Paratici stravolge già tutto al Milan. Le ultime indiscrezioni rivelano un nuovo nome inserirsi nella lista per la panchina rossonera.

Il futuro del Milan inizia a delinearsi in queste settimane, e nelle prossime dovrebbe acquisire contorni ufficiali. Le ultime ore sono state particolarmente intense, soprattutto dopo l’ultima visita di Ibrahimović a Milanello, che sembra nascondere qualcosa di molto più rilevante di una semplice visita. Le voci si fanno sempre più forti e, per il futuro, la figura di Fabio Paratici sta prendendo sempre più piede, con sviluppi davvero inattesi. La sua possibile entrata nel club potrebbe segnare un punto di svolta, portando novità importanti in ambito tecnico e gestionale. Il Milan è pronto a compiere il prossimo grande passo.

Lo “scambio” inatteso con l’Inter e una nuova sorpresa per il Milan

Il prossimo mercato sarà cruciale per il Milan, che punta a tornare al più presto in una posizione di forza e dominanza in campionato. Tra le voci che stanno circolando in queste ore, una in particolare ha sorpreso tutti: un possibile “scambio” con i cugini nerazzurri, un cambio di maglia davvero inaspettato che potrebbe scuotere il panorama calcistico milanese. Ma le sorprese non finiscono qui, poiché potrebbero riguardare anche la panchina. L’incertezza sul futuro tecnico del club apre scenari intriganti, con potenziali cambiamenti che potrebbero rivoluzionare l’intero progetto rossonero. L’attesa cresce e il futuro è tutto da scrivere.

Paratici stravolge già tutto al Milan: svelato il nome incredibile per la panchina

Al momento, circolano quattro nomi che potrebbero prendere le redini del Milan. Tra questi – scrive Calciomercato.com – Antonio Conte spicca per il suo profilo di grande esperienza e successo – primo nome per Paratici – sebbene la sua attuale situazione contrattuale con il Napoli rappresenti un ostacolo non da poco. Massimiliano Allegri – spinto da Furlani – con una storia già densa di trionfi in Serie A, emerge come favorito da alcune voci, suggerendo una possibile inclinazione verso un profilo già affermato e conosciuto nell’ambito del calcio italiano. Accanto ai nomi più gettonati, figura anche un outsider che potrebbe sorprendere: Roberto De Zerbi, noto per il suo calcio offensivo e la propensione a valorizzare i giovani talenti, si configura come un’opzione intrigante che potrebbe portare una ventata di freschezza e novità alla guida tecnica del Milan. La sua candidatura, seppur meno probabile rispetto a quella degli altri allenatori citati, aprirebbe la porta a un progetto tecnico e tattico potenzialmente rivoluzionario per i rossoneri.

