Conceicao lascia tutti di stucco, a Napoli gioca lui: la scelta inaspettata che può essere anche quella vincente

Conceicao lascia tutti di stucco, a Napoli gioca lui. La scelta che sorprende e che al contempo potrebbe rivelarsi quella vincente.

La sosta per le partite della Nazionale è finalmente terminata e il Milan è pronto a tornare a giocare in campionato. Domenica, il Maradona ospiterà una sfida di grande fascino contro il Napoli, che promette di essere spettacolare. Nel frattempo, Ibrahimović è tornato a far parlare di sé, con una visita a Milanello che, seppur apparendo come un semplice incontro, potrebbe nascondere risvolti ben più significativi. Il suo ritorno potrebbe essere il preludio a cambiamenti importanti, con implicazioni decisive per il futuro del club. Il Milan guarda avanti, con occhi puntati su una stagione che potrebbe riservare molte sorprese.

La grande novità a firma Paratici e la sorpresa per Napoli

Il futuro del Milan è sempre al centro delle analisi, soprattutto da quando Furlani ha preso in mano la gestione sportiva del Club. L’arrivo di Fabio Paratici potrebbe portare una ventata di aria nuova, con un nome davvero inatteso che potrebbe avanzare per la panchina rossonera, facendo crescere l’attesa per novità sostanziali. Tuttavia, prima di concentrarsi su questi cambiamenti, c’è da pensare alla sfida contro il Napoli. Conceição ha in mente una novità tattica nell’undici titolare, una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per una vittoria importante.

Conceicao lascia tutti di stucco, a Napoli gioca lui

Il Corriere dello Sport ha rivelato che domenica sera al Maradona, nella sfida contro il Napoli, Fofana tornerà a essere il protagonista del centrocampo rossonero. Il francese, che nelle uscite precedenti alla sosta per le Nazionali era sembrato un po’ in ombra, sarà il grande osservato speciale. Complice anche la squalifica di Musah, Fofana è pronto a scendere in campo, probabilmente affiancato da Bondo. Il suo contributo sarà decisivo, poiché, quando è in forma, ha offerto prestazioni che hanno permesso al Milan di brillare e vincere. In una gara tanto delicata come quella al Maradona, una buona prestazione da parte sua sarà cruciale per coltivare le possibilità di espugnare il campo degli azzurri.

Leggi l’articolo completo Conceicao lascia tutti di stucco, a Napoli gioca lui: la scelta inaspettata che può essere anche quella vincente, su Notizie Milan.