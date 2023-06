Pierluigi Pardo, noto giornalista, ha parlato del futuro di Charles De Ketelaere: il Milan dovrebbe cederlo solo in prestito

Ospite al KickOff – The Last Dance“ del Pengwin, Pierluigi Pardo ha parlato così di Charles De Ketelaere:

De Ketelaere? Lo manderei in prestito, ma non lo perderei del tutto, perché in quel caso il Milan rischierebbe di fare lo stesso errore della Juventus con Henry. L’ho visto spaesato, però questo aspetto può essere anche ottimistico, nel senso che forse era solo intontito a causa di una maturità che non c’è stata dal punto di vista psicologico. Maldini via dal Milan? Mi sembra che abbia fatto bene in questi anni…

